كندا: فايزر تعهدت بتوفير 4 ملايين جرعة لقاح ضد كورونا بنهاية مارس

ذكر مسؤولون كنديون، أن شركة فايزر أكدت التزامها بتوفير 4 ملايين جرعة من لقاح كوفيد- 19 بحلول نهاية مارس، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وقالت وزيرة المشتريات أنيتا أناند في مؤتمر صحفي في أوتاوا: "إحدى اللحظات الإيجابية في المحادثة مع شركة فايزر كانت بالفعل التأكيد الذي تلقيناه بأنهم لا يزالون في المسار لتسليم الحصص التي تم التعهد بها لكندا، وإلى جانب شحنة موديرنا، نحن نسير على الطريق الصحيح فيما يخص عمليات التسليم في الربع الأول من العام".

وأضافت: "لقد تأكدنا من المعاملة العادلة وتأكدنا أننا سنتلقى 4 ملايين جرعة من شركة فايزر بحسب الوعود التى تلقيناها فى السابق".