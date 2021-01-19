استعرض الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه عبر فضائية «صدى البلد»، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال جلسة أمس الاثنين.

ووجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية إلى رئيس مجلس الوزراء على بيانه أمام البرلمان والذي يفخر به كل مواطن مصري كشاهد عيان على كل الإنجازات التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي صاحب النهضة الحديثة.

وقال خلال كلمته: «نحن في عصر المعرفة والثورة الصناعية الرابعة، حتى أصبح سعر المعلومة أغلى من النفط»، مضيفًا: «لدينا نهضة عصرية حديثة تتغنى بها 27 محافظة».

وتابع: «علينا العمل على التخصص في الإنتاج بكل المحافظات لتحقيق التنافسية على غرار ما يحدث في دمياط».

وأكد وكيل مجلس النواب، أن الطموحات والآمال كبيرة، مشددًا على أهمية العمل وفقًا لفكر ورؤى جديدة من خلال تفجير الطاقات القوية في كل محافظة واستنفار المبدعين فيها: «مصر مليئة بالخبرات والقدرات».

وطالب أبو العينين، بعمليات التقييم الدوري والتنافسية بين المحافظين بشكل يومي وشهري، نظرًا لأهمية المحافظات في عملية التنمية، معقبًا: «علينا تنظيم دورنا لأن الرؤية المستقبلية تخاطب العالم برؤى وأهداف جديدة».