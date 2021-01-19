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الجزائر تسجل 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا

علم الجزائر
علم الجزائر
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 19 يناير 2021 - 6:05 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 يناير 2021 - 6:05 م

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 104 آلاف و341 في البلاد.

ونقلًا عن موقع جريدة «النهار» الجزائري، مساء الثلاثاء، أشارت «الصحة الجزائرية» إلى تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2843.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 186 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 70 ألفًا و933.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 2 مليون وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 94 مليون إصابة.


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