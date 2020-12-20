 تركيا تمنع الشركات المحلية من الإعلان على مواقع تويتر وبريسكوب وبنتريست - بوابة الشروق
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تركيا تمنع الشركات المحلية من الإعلان على مواقع تويتر وبريسكوب وبنتريست

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 19 يناير 2021 - 10:48 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 يناير 2021 - 10:48 ص

قررت السلطات التركية، منع الشركات المحلية في تركيا من نشر إعلاناتها على مواقع تويتر وبريسكوب وبنتريست، بسبب عدم وجود مكاتب تمثيل محلية لهذه المواقع في تركيا، بحسب الجريدة الرسمية التركية.

 

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية قد تتقدم بطلب إلى القضاء؛ لخفض سرعة الإنترنت لهذه المواقع إلى النصف إذا لم تقم بفتح مكاتب تمثيل محلية لها خلال ثلاثة أشهر.

 

وفي حال موافقة المحكمة على الطلب، يمكن للهيئة تقديم طلب آخر بعد شهر لتقليص سرعة الإنترنت لهذه المواقع بنسبة 90%.

 

وفي حالة تعيين ممثلين محليين لهذه المواقع سيتم إلغاء حظر نشر الإعلانات عليها، وإلغاء تخفيض السرعة وتقليل الغرامات المقررة إلى ربع القيمة الأصلية لها.

 


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