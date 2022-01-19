شركات السياحة تلجأ لتنظيم برامج الخمس نجوم فى رحلات العمرة بسبب انخفاض الأعداد

غرفة السياحة تدعو الشركات لسرعة إصدار خطابات الضمان والشيكات مقبولة

الدفع بـ 100 ألف جنيه لصالح الوزارة لإنهاء إجراءات العمرة

لجأت شركات السياحة لإعداد برامج "خمس نجوم" فى رحلات العمرة المقرر انطلاقها خلال الشهر المقبل بسبب انخفاض الأعداد المقررة لكل شركة بعد الاستقرار على تنظيم 20 ألف معتمر فقط خلال شهر رجب المقبل سيتم زيادتها فى شعبان ورمضان حال عدم إصابة المعتمرين المسافرين خلال شهر رجب وعدم الارتفاع فى مؤشرات الإصابات بصفة عامة بفيروس كورونا مصريا وسعوديا وعالميا والتزام الشركات المنظمة للرحلات بكافة ضوابط التشغيل.

وقال علاء الغمرى عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إنه بالرغم من أن رحلات العمرة لهذا العام ستنطلق فى غضون أسبوعين إلا أن شركات السياحة المنظمة للرحلات لم تتمكن إلى الآن من الإعلان عن الأسعار النهائية للبرامج؛ لعدم تحديد غرفة شركات السياحة لقيمة الرسوم الخاصة بوثيقة التأمين الصحي على المعتمرين فضلا عن قيمة الإجراءات الطبية الأخرى الخاصة بإجراء تحليلين pcr كورونا سواء قبل السفر من مصر أو قبل مغادرة المملكة العربية السعودية فضلا عن عدم إعلان شركات الطيران قيمة تذاكر السفر للعمرة حتى الآن.

وأضاف أنه وفقا للأعداد القليلة للمعتمرين المصريين هذا العام والتي ستجعل حصة كل شركة سياحة منظمة لبرامج العمرة يتراوح عدد معتمريها خلال كل شهر من أشهر (رجب وشعبان ورمضان ) من 15 إلى 20 معتمرا لكل شهر وهو ما يجعل غالبية شركات السياحة تلجأ لتنظم برامج 5 نجوم لتجنب الخسائر ولتحقيق هامش ربح بسيط.

وأوضح أن أسعار البرامج قد يتراوح فى اخمس نجوم ما بين 45 ألفا إلى 50 ألف جنيه وهو ما يجعل السفر لأداء مناسك العمرة لهذا العام مقصورا على الفئات الميسورة ماديا في ظل استمرار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية والقواعد الصحية والوقائية التي يتم التعامل بها لضمان سلامة المعتمرين المصريين منذ سفرهم من مصر وحتى عودتهم إلى أرض الوطن.

وفى سياق متصل طالبت غرفة شركات السياحة أعضائها من الشركات التى استوفت الدورة المستندية والشروط والإجراءات الخاصة بتوثيق عقود العمرة للعام الهجرى الحالى ١٤٤٣ سرعة إصدار وإبرام خطاب ضمان نهائى بقيمة ١٠٠ الف جنيه لمدة ٦ شهور أو إصدار شيك مقبول الدفع بقيمة ١٠٠ ألف جنيه لصالح وزارة السياحة والآثار بغرض تنظيم رحلات العمرة.

ومن جهته، قال أسامة عمارة أمين عام غرفة شركات السياحة إنه فى إطار الاستعدادات النهائية لموسم العمرة الحالى وفى ضوء الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة والتى أصدرتها وزارة السياحة والاثار بخصوص قيام الشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة بسداد تأمين مؤقت قدره 100 ألف جنيه يسدد بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى فإنه يجب على الشركة السياحية التى استوفت الشروط والإجراءات الخاصة بتوثيق عقود العمرة للموسم الحالى إبرام خطاب ضمان نهائى لصالح وزارة السياحة بقيمة 100 ألف جنيه صالح لمدة 6 أشهر بغرض تنظيم رحلات العمرة.

وأضاف عمارة، خلال المنشور الدورى رقم "13" لسنة 2022 والذى تم تعميمه على كافة شركات السياحة انه يمكن ايضا اصدار شيك مقبول الدفع بقيمة 100 ألف جنيه لصالح وزارة السياحة والاثار بغرض تنظيم رحلات العمرة مع العلم بإنه سيتم تسليم أصل خطاب الضمان أو الشيك مقبول الدفع إلى الوزارة عند تقديم عقد العمرة إلى الادارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار على أن يكون معتمدا من وزارة الحج والعمرة بالسعودية وذلك بعد انتهاء كافة إجراءات تصديق العقد وإرساله إلى المملكة العربية السعودية للاعتماد من وزارة الحج ثم إعادته لتقديمه إلى وزارة السياحة للتفعيل النهائى للشركة على البوابة المصرية للعمرة وفتح النظام امامها لبدء تنفيذ رحلات العمرة.

وأشار أمين عام غرفة شركات السياحة إلى أنه بالنسبة للرسوم المقررة على كل شركة سياحة خلال الموسم الحالى وهى 2000جنيه رسم إعتماد او تصديق عقد الشركة السياحية الكترونيا مع الوكلاء السعوديين على البوابة ...بالاضافة الى 500جنيه رسم اصدار اسم المستخدم وكلمة المرور للبوابة المصرية الالكترونية للعمرة. ..وكذلك 500 جنيه رسم استخراج شهادة خاة ببيانات الشركة على البوابة المصرية للعمرة،فإنه يحبذ ايداع كل مبلغ مخصص لفئة من الفئات الـ3 على حده وبإيصالات منفصلة.

وأوضح أنه يفضل قيام كل شركة بإيداع كل فئة مبلغ على حده وإيصالات منفصلة وأنه فى حالة رغبة الشركة عدم استصدار شهادة بيانات فلا يتم ايداع المبلغ المحدد فى الوقت الحالى لحين الاحتياج لها، ذاكرا أن الشركة ستقوم بإرسال الايصالات إلى الوزارة عبر موقع الوزارة الرسمى كما ستقوم الشركة بتسليم أصل الايصالات مع اصل خطاب الضمان او الشيك مقبول الدفع الى وزارة السياحة والآثار عند مرحلة تسليم العقد المعتمد من وزارة الحج والعمرة.

وأكد تفعيل الحساب الخاص بسداد رسوم بوابة العمرة بالبنوك الحكومية الثلاثة وهي (البنك الأهلي المصري - بنك مصر- بنك القاهرة) بجميع فروعها حيث ستقوم البنوك بقبول الايداعات بالحساب تسهيلا على الشركات المودعة سواء كان نقدا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون استخدام وسائل الدفع الغيرنقدي المشار إليه حيث سيتم ايداع تلك المبالغ بحساب وزارة المالية/ الإدارة المركزية الحسابات المركزية/ الرسوم المقررة بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٢١ بإنشاء البوابة المصرية للعمرة.