الصحة: زيادة في معدلات تلقي لقاح كورونا على مستوى الجمهورية

قال الدكتور حسام عبدالغفار، متحدث وزارة الصحة والسكان، إن الأرقام المعلنة الخاصة بالمصابين بفيروس كورونا هي التي ترددت على المستشفيات التابعة للوزارة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، اليوم الأربعاء، أن هناك زيادة في أعداد إصابات فيروس كورونا منذ بداية العام الجديد، وذلك بسبب المتحور الجديد «أوميكرون»، مشيرًا إلى أن هناك زيادة في معدلات تلقي اللقاح على مستوى الجمهورية.



وتابع، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر توجيهات خلال لقائه اليوم مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للصحة برفع الوعي لدى المواطنين بشأن خطورة الإصابة بفيروس كورونا في ظل انتشار المتحور الجديد.



واستكمل، أن الوزارة تعمل على ارتفاع نسبة المتلقحين بلقاح كورونا إلى 70%، والذين تصل نسبتهم الآن لـ 30%، مضيفًا أن هناك توجيهات من قبل القائم بأعمال وزارة الصحة لربط المعامل الخاصة التي تكشف الإصابة بكورونا عن طريق الـ PCR بالوزارة.



وأوضح، أن رئاسة مجلس الوزراء، خلال اجتماعها اليوم قد نوهت إلى تفعيل غرامة عدم ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، وكذلك عدم دخول المصالح الحكويمة إلا بشهادة التطعيم ضد كورونا، مشيرًا إلى أن هناك احتمالية في دخول غير الملحقين إلى المستشفيات حال الإصابة بكورونا.