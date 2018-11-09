قيادي في البرلمان الألماني يؤيد توريد عتاد عسكري لأوكرانيا

دعا رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، إلى تقديم مساعدات عتاد عسكري لأوكرانيا التي تخشى من هجوم روسي محتمل عليها.

وأوضح ألكسندر جراف لامبسدورف أن العتاد الذي يقصده هو ما يطلق عليه اسم "معدات غير حركية"، مثل السترات الواقية من الرصاص والخوذ والرادارات وأجهزة الرؤية الليلة.

وفي المقابل، رفض لامبسدورف بشكل واضح توريد أسلحة لأوكرانيا، موضحا أنه يجد صعوبة في استخدام مصطلح الأسلحة الدفاعية، وقال إنه عند النظر إلى تاريخ النزاعات العسكرية، يمكن أن تستخدم تلك الأسلحة لأغراض أخرى.

وقال لامبسدورف: "اتفاق الائتلاف الحاكم سارٍ، والقانون الألماني سارٍ، القانون الألماني أهم من اتفاقية الائتلاف بالنسبة لحزب موالٍ لسيادة القانون.. قانون مراقبة الأسلحة الحربية وقانون التجارة الخارجية يحظران توريد أسلحة إلى مناطق التوتر أو مناطق الأزمات أو مناطق الحرب".

وفي الوقت نفسه أشار لامبسدورف إلى أن أوكرانيا نفسها تنتج أسلحة، كما أنها مُصدرة للمعدات العسكرية.