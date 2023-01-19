 رونالدو يقود فريق الهلال والنصر للتعادل مع سان جيرمان في الشوط الأول - بوابة الشروق
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رونالدو يقود فريق الهلال والنصر للتعادل مع سان جيرمان في الشوط الأول

محمد عاطف
نشر في: الخميس 19 يناير 2023 - 8:05 م | آخر تحديث: الخميس 19 يناير 2023 - 8:05 م

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الشوط الأول من مباراة فريق نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان، في المباراة المقامة حاليًا على ملعب الملك فهد الدولي، في المباراة النهائية لبطولة كأس موسم الرياض.

افتتح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، أهداف المباراة في الدقيقة 2، قبل أن يدرك المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التعادل في 34 من ركلة جزاء.

وتمكن المدافع البرازيلي ماركينيوس من إضافة الهدف الثاني للنادي الباريسي في الدقيقة 43، قبل أن يهدر زميله نيمار دا سيلفا ركلة جزاء في الدقيقة 45، ومن ثم عاد رونالدو ليسجل الهدف الثاني لفريقه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وشهد الشوط حالة طرد للاعب باريس سان جيرمان خوان بيرنات في الدقيقة 40، وذلك بعد تدخل عنيف مع سالم الدوسري مهاجم فريق نجوم الهلال والنصر.


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