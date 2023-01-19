 كيت بلانشيت وميشيل يوه أبرز مرشحي «بافتا» لجائزة أفضل ممثلة - بوابة الشروق
الخميس 19 يناير 2023 6:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لقمة الأهلي والزمالك المقبلة في الدوري العام؟
النتـائـج تصويت

كيت بلانشيت وميشيل يوه أبرز مرشحي «بافتا» لجائزة أفضل ممثلة

محمد عباس
نشر في: الخميس 19 يناير 2023 - 6:26 م | آخر تحديث: الخميس 19 يناير 2023 - 6:26 م

أعلنت «جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام - British Academy Film Awards»، المعروفة بإسم «بافتا - BAFTA»، عن القائمة النهائية لترشيحات جوائز النسخة الـ76، في الثانية من ظهر اليوم، من خلال بث مباشر إذيع على موقعها الرسمي وقناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، قام خلاله الممثلان هايلي أتويل وتويب جيموه بالإعلان عن الترشيحات من مقر البافتا في لندن.

وضمت القائمة النهائية للنسخة الـ76، التي سيتم توزيع جوائزها بحفل «بافتا»، الذي سيقام يوم 19 فبراير المقبل، في قاعة رويال فيستيفال في مركز ساوث بانك بلندن، ترشح لجائزة أفضل ممثلة كلا من، كيت بلانشيت عن فيلم «تار»، فيولا ديفيس عن فيلم «المرأة الملكة»، دانييل ديدويلر عن فيلم «حتى»، آنا دي أرماس عن فيلم «الشقراء»، إيما طومسون عن فيلم «حظا سعيدا لك ليو جراندي»، ميشيل يوه عن فيلم «كل شيء في كل مكان دفعة واحدة».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك