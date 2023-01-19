كيت بلانشيت وميشيل يوه أبرز مرشحي «بافتا» لجائزة أفضل ممثلة

أعلنت «جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام - British Academy Film Awards»، المعروفة بإسم «بافتا - BAFTA»، عن القائمة النهائية لترشيحات جوائز النسخة الـ76، في الثانية من ظهر اليوم، من خلال بث مباشر إذيع على موقعها الرسمي وقناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، قام خلاله الممثلان هايلي أتويل وتويب جيموه بالإعلان عن الترشيحات من مقر البافتا في لندن.

وضمت القائمة النهائية للنسخة الـ76، التي سيتم توزيع جوائزها بحفل «بافتا»، الذي سيقام يوم 19 فبراير المقبل، في قاعة رويال فيستيفال في مركز ساوث بانك بلندن، ترشح لجائزة أفضل ممثلة كلا من، كيت بلانشيت عن فيلم «تار»، فيولا ديفيس عن فيلم «المرأة الملكة»، دانييل ديدويلر عن فيلم «حتى»، آنا دي أرماس عن فيلم «الشقراء»، إيما طومسون عن فيلم «حظا سعيدا لك ليو جراندي»، ميشيل يوه عن فيلم «كل شيء في كل مكان دفعة واحدة».