وسائل إعلام: البنتاجون سيضغط على وزير الدفاع الألماني الجديد فيما يخص مسألة توريد الدبابات إلى كييف

أفادت وكالة رويترز بأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سيحاول اليوم الخميس الضغط على نظيره الألماني الجديد، بوريس بيستوريوس، لكي يمنح الإذن لتوريد الدبابات إلى أوكرانيا.

ونقلت الوكالة عن تصريح مصدر رفيع المستوى في البنتاغون: "سيمارس الوزير الأمريكي الضغط على نظيره الألماني في هذا المجال"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وذكرت أن عددا من الموظفين الأمريكيين لا يزالون يأملون بأنهم سينجحون في إقناع ألمانيا بالسماح بنقل دبابات ألمانية الصنع تابعة لجهات ثالثة إلى أوكرانيا.

ونقلت عن مسؤول أمريكي آخر: "إننا متفائلون جدا بأننا سنحرز تقدما بشأن هذا المطلب قبل نهاية الأسبوع الجاري".

ونقلت صحيفة "Financial Times"، سابقا، عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تؤيد، وراء الكواليس، إرسال ألمانيا للدبابات إلى أوكرانيا، لكنها لا تطلب ذلك من برلين.

من جهتها كتبت صحيفة "Süddeutsche Zeitung" نقلا عن مصادر خاصة، أمس الأربعاء، بأن المستشار الألماني أولاف شولتس أفهم خلال محادثة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء الماضي بأن ألمانيا ستورد دبابات "Leopard 2" إلى أوكرانيا فقط بشرط أن تزود واشنطن الجانب الأوكراني بدبابات "Abrams".

وأرسلت روسيا سابقا مذكرة دبلوماسية إلى بلدان حلف الناتو بسبب توريدها للأسلحة إلى أوكرانيا. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن كل الشحنات التي تضم السلاح لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا للقوات الروسية. من جانبه أشار الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن تزويد أوكرانيا بالسلاح من قبل الغرب لا يساعد في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيؤدي إلى عواقب سلبية.