استطلاع: 50% من الإسرائيليين يرون جانتس الأنسب لرئاسة الحكومة

أظهر استطلاع حديث للرأي أن 31% فقط من الإسرائيليين يرون أن بنيامين نتنياهو "الأنسب" لمنصب رئيس الوزراء، بينما أيد 50% تولي الوزير في مجلس الحرب بيني جانتس المنصب.

* نتنياهو مقابل جانتس في رئاسة الحكومة

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية في نتائج استطلاع نشرته، اليوم الجمعة، أن "31% من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو هو الأنسب لرئاسة الحكومة، مقابل 50% قالوا إن جانتس هو الأنسب للمنصب"، وفقاً لما نقلته عنها وكالة "الأناضول" للأنباء.

وذكر الاستطلاع أن "19% من الإسرائيليين لم يملكوا إجابة محددة" بهذا الخصوص. وأجرى الاستطلاع معهد "لازار" على عينة عشوائية من 512 إسرائيليا، بهامش خطأ بلغ 4.3%.

وفي السياق ذاته، كشف الاستطلاع أنه حال إجراء الانتخابات الإسرائيلية اليوم "سيخسر حزب الليكود اليميني، برئاسة نتنياهو نصف مقاعده بالكنيست، أما حزب الوحدة الوطنية برئاسة جانتس، سيضاعف مقاعده 3 مرات."

ويمتلك حزب "الليكود" الآن 39 مقعدا بالبرلمان (الكنيست) المؤلف من 120 مقعدا، أما حزب "الوحدة الوطنية" فلديه 12 مقعدا فقط.

وذكرت "معاريف" أنه إذا أجريت الانتخابات اليوم فإن "الأحزاب المعارضة لرئاسة نتنياهو للحكومة، ستحصل على 71 مقعدا فيما تحصل الأحزاب المؤيدة له على 44 مقعدا."

ويضم المعسكر المؤيد لنتنياهو إضافة إلى حزبه "الليكود"، أحزاب "شاس"، و"يهودوت هنوراه"، و"القوة اليهودية"، و"الصهيونية الدينية". أما المعسكر الرافض لرئاسة نتنياهو الحكومة فيضم أحزاب "الوحدة الوطنية"، و"هناك مستقبل"، و"إسرائيل بيتنا"، و "ميرتس"، و"القائمة العربية الموحدة".

ويلزم تشكيل الحكومة في إسرائيل الحصول على ثقة 61 نائبا علي الأقل بالكنيست.

وتتصاعد الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية بين الوزراء المؤيدين لسياسات نتنياهو الخاصة بمسار الحرب في غزة، وآخرون يحاولون الضغط من أجل التوصل لصفقة من أجل ضمان عودة المحتجزين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة.

ومساء الأربعاء، كشفت قناة "13" العبرية، أن وزراء إسرائيليين - لم تسمهم - "صاغوا خلال الأيام الأخيرة، الخطوط العريضة لمقترح يمكن أن يقود في النهاية إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس"، لكن نتنياهو تشدد في موقفه ورفض هذا التحرك في النهاية، بسبب اشتراط حماس وقف الحرب.

كما أعلن حزب العمل اليساري الإسرائيلي، مساء الأربعاء، أنه سيقدم للكنيست (البرلمان) مقترحا لحجب الثقة عن حكومة نتنياهو لعجزها عن استعادة المحتجزين بقطاع غزة