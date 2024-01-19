روسيا تعلن عن حريق في مستودع نفط بمنطقة بريانسك الحدودية

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ذكر مسئول روسي اليوم الجمعة أن حريقا نشب في مستودع نفط في منطقة بريانسك غربي روسيا، إثر هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية.

وقال ألكسندر بوجاماز حاكم بريانسك عبر قناته على تطبيق تليجرام صباح اليوم الجمعة، إنه رغم اعتراض الدفاع الجوي الروسي للمقذوف لدى اقترابه، سقطت المتفجرات على المنشأة النفطية الواقعة بمدينة كلينتسي.

ولم تعقب كييف على الواقعة.

وذكرت تقارير مبدئية من بريانسك أنه لم يسقط قتلى أو جرحى نتيجة للهجوم الذي وقع الليلة الماضية. وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية نقلا عن خدمات الطوارئ في الموقع أن الحريق انتشر على مساحة 1000 متر مربع خلال الصباح.

كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت صباح اليوم الجمعة، طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك.

ويقصف الجيش الأوكراني المناطق الحدودية الروسية، بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على هجمات القوات الروسية المنتشرة في الأراضي الأوكرانية منذ العملية العسكرية الروسية في شهر فبراير عام 2022.