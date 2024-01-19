 المقاومة الإسلامية تعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية قادمة من الكويت شمال شرقي بغداد - بوابة الشروق
الجمعة 19 يناير 2024 11:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

المقاومة الإسلامية تعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية قادمة من الكويت شمال شرقي بغداد

بغداد (د ب أ)
نشر في: الجمعة 19 يناير 2024 - 11:03 م | آخر تحديث: الجمعة 19 يناير 2024 - 11:03 م

أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق اليوم الجمعة، أنها تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة أمريكية بالسلاح "المناسب" قادمة من الأراضي الكويتية لاستهداف "المجاهدين " في محافظة ديالي (57 كم شمال شرقي بغداد).

وقالت في بيان إن إسقاط الطائرة جاء "استمرارًا بنهجِنا في مقاومةِ الاحتلالِ الأمريكي في العراقِ والمنطقة ونُصرةً لأهلِنا في غزّة ودفاعاً عن سيادةِ بلدِنا وأجوائِهِ المُستباحةِ من قبلِ طيرانِ قواتِ الاحتلال".

وأوضح البيان أن الطائرة كانت" قادمةً من قاعدةِ علي السالم في الكويت".

وأكدت المقاومةُ الإسلامية في بيانها "استمرارَها في مواجهةِ ودكِّ معاقلِ العدو ونَعِدُكم بالمزيد".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك