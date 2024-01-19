لوفتهانزا الألمانية تقلص جدول رحلاتها بسبب مشاكل في محركات جزء من أسطولها

أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران تقليص جدول رحلاتها لفصل الربيع المقبل وذلك بسبب مشاكل في محركات الطائرات في جزء من أسطولها من طائرات الإيرباص للمسافات المتوسطة، وهي المشاكل التي كانت المجموعة أعلنت عنها في وقت سابق.



وردا على سؤال عن هذا الموضوع، أوضحت المجموعة اليوم الجمعة أنه بناء على هذه المشاكل سيتم وقف خدمة السفر إلى الوجهتين الرومانيتين كلوج-نابوكا وتيميشوارا انطلاقا من مطار فرانكفورت وذلك اعتبارا من مطلع مارس المقبل.



وأضافت الشركة أنه مع بداية التحول إلى جدول رحلات الصيف في 31 مارس سيتم وقف الرحلات الداخلية في ألمانيا بين فرانكفورت وفريدريشسهافن وبين ميونخ ولايبتسيج بالإضافة إلى السفر إلى الوجهتين النمساويتين إنسبروك ولينتس انطلاقا من مطار فرانكفورت بشكل مبدئي، وسينطبق هذا الإجراء على ما مجموعه 100 رحلة أسبوعيا.



كانت تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي لمجموعة لوفتهانزا، كارستن شبور أفادت بأن هناك 64 طائرة في المجموعة تعاني من مشكلة في محركات الطائرات التي تنتجها شركة برات آند ويتني، وستولي لوفتهانزا الأولوية لفحص هذه المحركات عن طريق شركة الصيانة المملوكة لها "لوفتهانزا تشنيك" التكنولوجية.



وكانت الشركة المصنعة قامت بسحب التوربينات للصيانة على مستوى العالم لأنها استخدمت مسحوقا معدنيا معيبا في إنتاج أقراص التوربينات وأجزاء أخرى.