دعوة تحث بايدن على الحفاظ على تدفق صادرات الغاز الطبيعي المسال للمساعدة في التخلص من الفحم

قال تحالف الشراكة لمعالجة الانبعاثات العالمية، اليوم الجمعة، أن منتجي الغاز الطبيعي وشركات الأنابيب يحذرون إدارة بايدن من مغبة أي تحرك لإيقاف موافقات تصدير الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، قائلين إن ذلك سيهدر الفوائد التي ستعود على المناخ من خلال استبدال محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في أنحاء العالم.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تحالف الشراكة لمعالجة الانبعاثات العالمية، اليوم الجمعة، قوله في رسالة إلي وزيرة الطاقة جنيفر جرانهولم ومسئولين كبار آخرين في الإدارة، "إن الغاز الطبيعي المسال الأمريكي هو أقوى أداة يملكها العالم لتقليل الانبعاثات العالمية عن طريق الاستغناء عن استخدام الفحم في أنحاء العالم".



وذكر تحالف الشراكة لمعالجة الانبعاثات العالمية أنه من خلال زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال في هذا العقد – بدلا من الضغط على زر الإيقاف – تستطيع الولايات المتحدة أن تذهب بعيدا "في تحقيق أهدافنا الموازية المتمثلة في إزاحة الفحم العالمي" وفي الوقت ذاته تعمل أيضا على "دعم أمن الطاقة لدى حلفائنا".



ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي تدرس فيه إدارة بايدن إجراء تغييرات في كيفية تحديد ما إذا كانت صادرات إضافية للغاز الطبيعي المسال تصب في "المصلحة الوطنية" - وهو اختبار قانوني أمام إصدار تراخيص شحن للغاز الطبيعي المسال إلى دول ليست طرفا في اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.