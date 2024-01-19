ميدو: مرموش أحسن لاعب في منتخب مصر

أشاد أحمد حسام «ميدو»، نجم الكرة المصرية السابق، بـ عمر مرموش، لاعب منتخب مصر، والمستوى الذي ظهر به أمام غانا، واصفا إياه بالأفضل بين صفوف الفراعنة خلال اللقاء.

قال أحمد حسام «ميدو» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:" مرموش أحسن لاعب في منتخب مصر اللاعب الوحيد اللي بيلعب من غير وخوف وبدنيا أقوى من لاعيبة غانا".

أضاف ميدو:" كان هيأخذ ضربة جزاء وجاب جول وكان سيسجل جول عالمي شوطه من زاوية صعبة جدا غير إنه بيدافع كويس وعنده قلب".

وانتقد ميدو المستوى الذي ظهر به عمر كمال عبد الواحد مع المنتخب، قائلًا:" لا يمكن يكون عمر كمال سليم ١٠٠ في ١٠٠ أنا أول مره أشوف باك رايت في حياتي كل كورة بياخدها لجوه ويعلقها بشماله وده مش ستايل لعبه!!".

أتم:" محمد حمدي يعني عمري ما شوفت أبدا باك لفت منتخب مصر بضعف الشخصية دي..لازم فتوح يلعب حتى لو مش جاهز ١٠٠".

خطف منتخب مصر تعادلا ثمينا أمام غانا بنتيجة 2-2، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا، ليبقي الفراعنة على آمال الصعود لدور الـ16 حتى الجولة المقبلة عندما يواجه الرأس الأخضر «كاب فيردي» في ختام منافسات المجموعة.

#مرموش أحسن لاعب في #منتخب_مصر اللاعيب الوحيد اللي بيلعب من غير وخوف وبدنيا أقوى من لاعيبة غانا النهارده كان هياخد ضربة جزاء وجاب جول وكان هجيب جول عالمي شوطه من زاوية صعبة جدا غير انه بيدافع كويس وعنده قلب 👏👏👏 — Mido (@midoahm) January 19, 2024