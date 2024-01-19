سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تفاجأ محمد أبو تريكة، نجم الكرة المصرية السابق، بتأهل منتخب كاب فيردي إلى دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار.

وقال أبو تريكة في تصريحات تلفزيونية لقناة بي إن سبورتس: "تأهل كاب فيردي إلى دور الـ16 مفاجأة كبيرة، بسبب وجود منتخبين مثل مصر وغانا".

وأضاف: "بعد أول مباراتين فقط حسم منتخب كاب فيردي الصدارة التي أراها مستحقة بالتأكيد فريق لم يستقبل إلا هدف وحيد وأحرز 5 أهداف إذا يستحق الصدارة".

وأوضح: "أتمنى أن يتدارك منتخب مصر الأخطاء ويحقق الفوز في المباراة القادمة أمام كاب فيردي حتى يحسم صعوده إلى دور الـ16، بالأخص أن المنافسة مع غانا ستكون صعبة للغاية".

وأتم: "من الممكن أن يفكر مدرب منتخب كاب فيردي بطريقة مختلفة بحيث يمنح بعض لاعبيه الأساسيين راحة أمام مصر بعد حسم التأهل، وفي النهاية مصيرنا في أيدينا".