قومي البحوث يوقع بروتوكول تعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات فى المجالات التطبيقية والتدريبية

وقع الدكتور حسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث، بروتوكول تعاون مع الدكتورة شيرين محمد عبد القادر محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات وذلك دعماً لتوثيق علاقات التعاون العلمى والثقافى بين الجهتين.

جاء ذلك من منطلق حرص كل منهما على تبادل الخبرات والاستشارات الفنية والعلمية، وتعظيم الاستفادة من المعامل البحثية التابعة لهما، وإعداد كوادر علمية، وإجراء بحوث تطبيقية مشتركة والاستفادة من مخرجاتها بما يخدم خطط التنمية فى المجتمع.

حضر التوقيع ممدوح معوض، نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية، والدكتور خالد شمس، المستشارالعلمى لرئيس المركز، الدكتور عماد حسن، وكيل وقائم بأعمال عميدمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية، الدكتور محمد الأنور، المكتب الفنى للتقيم ومتابعة الآداء، كما حضر عدد من عمداء ومديرى المعاهد ذات الاهتمام المشترك من الجهتين.

يهدف البرتوكول إلى تنفيذ مشروعات تجريبية قابلة للتطبيق لحل المشكلات الفنية والتطبيقية المتعلقة بمجالات عمل الطرفين، أنشطة نقل التكنولوجيا بين الطرفين من ناحية والصناعة من ناحية أخرى، بالإضافة إلى مشاركة أعضاء هيئة البحوث بالجهتين فى الأبحاث والأنشطة العلمية والتطبيقية وخاصة فى المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية للدولة.

وأشار حسين درويش إلى أن مجالات التعاون تشمل أيضا تبادل الطلاب والعلماء والخبراء والتدريب والمؤتمرات وورش العمل وتنظيم الندوات والحلقات الدراسية.

فيما أكدت دكتورة شيرين محمد، أن نطاق التعاون وفقاً للبروتوكول سيمتد ليشمل المجالات البحثية والعلمية والاستفادة من الطاقات البشرية والمراكزالبحثية والاستشارية. وقد تبادل الطرفين إهداء الدروع.