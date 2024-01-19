منتجو البطاريات من كوريا الجنوبية يبحثون إقامة مشاريع ليثيوم في تشيلي

قالت كارلا فلوريس، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار في تشيلي (إنفست تشيلي)، إن تشيلي تتمتع باحتياطي كبير من الليثيوم، بدأ يجذب اهتمام منتجي البطاريات من كوريا الجنوبية لإقامة مصانع هناك.

وأضافت فلوريس أن إنفست تشيلي عقدت اجتماعات مع ممثلين عن العديد من الشركات الكورية، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وأوضحت أن الشركات مهتمة بمساعدة تشيلي في تحويل احتياطها الكبير من الليثيوم شبه المعالج إلى مواد مثل فوسفات الحديد من أجل إنتاج البطاريات القابلة لإعادة الشحن، ويرجع ذلك جزئيا لتوريدها للسوق الأمريكي.

وقالت فلوريس في مقابلة بسانتياجو أمس الخميس: "هناك احتمال أن تصدر المشاريع الكورية هنا ليثيوم الكاثود للولايات المتحدة".