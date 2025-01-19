صحة الغربية: بدء التشغيل التجريبي لقسم الأورام بمستشفى المحلة العام

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، تحت إشراف الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل الوزارة، عن بدء التشغيل التجريبي لقسم الأورام الجديد بمستشفى المحلة العام.

يأتي هذا لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة وتقديم خدمات طبية متميزة لأبناء الغربية والمحافظات المجاورة.

وقال وكيل وزارة الصحة، في تصريحات صحفية، إنه تم تجهيز القسم بطاقة استيعابية تبلغ 16 كرسيًا لعلاج مرضى الأورام، مزودًا بشبكة غازات طبية متكاملة وكابينة لتحضير العلاج الكيميائي.

كما تم تخصيص غرفتي طوارئ لاستقبال الحالات الحرجة، بالإضافة إلى عيادة خارجية، وصيدلية لصرف العلاج مجانًا للمرضى، أيضا تم التعاقد مع نخبة من أساتذة الجامعات للإشراف على تقديم الخدمات الطبية وضمان جودتها.

وأكد الدكتور أسامة بلبل، أن القسم الجديد يعتمد على أحدث التقنيات والأجهزة الطبية الحديثة، مع اختيار كوادر طبية وتمريضية على أعلى مستوى، موضحا أن القسم سيبدأ فعليًا في تقديم خدماته لعلاج مرضى الأورام اعتبارًا من اليوم، لتخفيف معاناة المرضى وتوفير أفضل رعاية طبية لهم.

من جانبه، قال الدكتور محمد الجوهري، مدير مستشفى المحلة العام، إن القسم تم تجهيزه بأعلى المعايير الطبية، ويضم نخبة من الأطباء المتخصصين في علاج الأورام، فضلًا عن فريق تمريض مدرب وفق أعلى معايير الجودة، مؤكدا أن القسم سيعمل على استقبال المرضى لتلقي العلاج الكيميائي ومتابعة الحالات عبر العيادات الخارجية وأقسام الأشعة المختلفة، بإشراف استشاريين متخصصين وصيادلة إكلينيكيين لضمان تقديم أفضل خدمة طبية.

يُذكر أن افتتاح القسم يأتي ضمن خطة وزارة الصحة لتطوير الخدمات الصحية بالمحافظة وتوفير الرعاية الطبية المتكاملة لمرضى الأورام، مما يعكس اهتمام الدولة بالارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.