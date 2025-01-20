إزالة 4 حالات بناء مخالف في كفر الدوار

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على التصدي بكل حزم لكل صور أعمال البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأكدت "عازر"، في بيان لها اليوم الأحد، قامت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة محمد بطيشة، حملات موسعة للتصدي لأعمال البناء المخالف بنطاقي المدينة والمركز.

وأسفرت الحملات، عن إزالة 4 حالات بناء مخالف بنطاقي المدينة والقرى، تنوعت ما بين حالة تعدٍ بمنطقة كفر الدوار البلد عبارة عن أعمدة خرسانية لأدوار علوية، وكذلك حالة تعدٍ بمنطقة العكريشة عبارة عن شدة خشبية لسقف خرساني، فضلًا عن إزالة حالة تعدٍ بقرية سيدي غازي عبارة عن سقف خرساني، وحالة أخرى بقرية كوم أشو عبارة عن أسوار ومبانٍ بالطوب الأبيض.

وجرى إزالة الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالفين، وذلك من خلال قسم التعديات بالوحدة بالتنسيق مع الوحدات القروية.