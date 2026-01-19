مانشستر سيتي يعزز دفاعه بالتعاقد مع مارك جيهي حتى 2031

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء اليوم الاثنين، إتمام تعاقده رسميًا مع المدافع الدولي مارك جيهي، قادمًا من نادي كريستال بالاس، وذلك ضمن صفقاته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووقّع جيهي على عقد طويل الأمد مع بطل الدوري الإنجليزي يمتد حتى صيف عام 2031، في خطوة تهدف إلى تدعيم الخط الخلفي للفريق خلال المواسم المقبلة.

وكشفت التقارير أن قيمة الصفقة بلغت نحو 25 مليون جنيه إسترليني.

وتأتي صفقة ضم مارك جيهي في إطار تحركات مانشستر سيتي النشطة في الميركاتو الشتوي، بعد إعلانه في وقت سابق التعاقد مع النجم الغاني أنطوان سيمنيو قادمًا من بورنموث، تعزيزًا لصفوف الفريق السماوي.