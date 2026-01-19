وزير إندونيسي: مشاركة البلاد في منتدى دافوس تهدف لتعزيز التنافسية

قال وزير الاستثمار والصناعات التحويلية الإندونيسي روزان روسلاني إن مشاركة إندونيسيا في الاجتماع السنوي الـ 56 للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس 2026) تأتي في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرتها التنافسية على المستوى العالمي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية.

وقال روسلاني، في بيان صدر في جاكرتا اليوم الأحد، إن مشاركة إندونيسيا في منتدى دافوس بسويسرا، من 19 إلى 23 يناير ، تشمل وزارة الاستثمار والصناعات التحويلية والهيئة الوطنية لإدارة الاستثمارات وغرفة التجارة والصناعة الإندونيسية.

وأوضح أن مشاركة هذه المؤسسات تأتي ضمن جهد طويل الأمد للترويج لإمكانيات الاستثمار الوطنية وتعزيز موقع إندونيسيا كشريك عالمي استراتيجي في ظل التحولات في الاتجاهات الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي يمثل منصة مهمة لإندونيسيا لعرض توجهاتها السياسية واستعدادها الوطني لمواجهة التحديات العالمية.