استشهاد فتى فلسطيني برصاص إسرائيلي في جنوب قطاع غزة

استشهد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، جنوب غزة مع استمرار عمليات نسف المبانٍ والغارات الجوية على القطاع.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن مصادر طبية، قولها إن "فتى 17 عاما استشهد برصاص قوات الاحتلال قرب منطقة التحلية شرق خان يونس".

كما أفاد مصدر محلي، بأن "قوات الاحتلال نفذت عمليات نسف لمبانٍ سكنية شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية المتمركزة في المنطقة ذاتها"، مشيرا إلى شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين جويتين شرقي خان يونس.

وبدوره، أوضح مركز غزة لحقوق الإنسان، في بيان اليوم، أنه خلال 99 يومًا من وقف إطلاق النار، قتلت إسرائيل 479 فلسطينيا، وأصابت 1280 آخرين، وذلك يعني متوسطًا يقارب خمسة شهداء و13 جريحا يوميا.

وأشار إلى أن 91% من الشهداء هم مدنيون، فيما شكّل الأطفال والنساء والمسنون 51.6% من إجمالي الشهداء.

ولفت المركز، إلى أن نسبة المدنيين بين المصابين، بلغت 99.2%، وجميعهم أصيبوا داخل المناطق المفترض أنها مشمولة بالحماية.