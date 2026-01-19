سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الإثنين، انتقال لاعبه مروان عثمان إلى النادي الأهلي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لمروان عثمان معلقا عليها: "لاعبنا مروان عثمان إلى النادي الأهلي على سبيل الإعارة.. نتمنى لك كل التوفيق".

ومن جانبه، يستعد الأهلي في الفترة الحالية لخوض مباراة يانج أفريكانز المقبلة، المقرر لها الجمعة المقبلة، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت أرقام مروان عثمان الشهير بأوتاكا قبل انتقاله إلى النادي الأهلي جاءت كالتالي:

لعب في مسيرته حتى الآن 72 مباراة، سجل خلالهم 6 أهداف، وقدم 7 تمريرات حاسمة.

وقبل مروان عثمان كان سيراميكا قد أعلن أيضا مساء اليوم الإثنين، ضم عمر كمال عبد الواحد على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر وذلك في ظل عدم المشاركة بصفة أساسية في الفترة الماضية.