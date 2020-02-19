أشرف زكي: افتتاح دار مسنين لرعاية الفنانين في مصر

أعلن أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن فتح دار مسنين للفنانين فى مصر، بدعم من حاكم الشارقة الأمير سلمان القاسمي.

وأضاف «زكي» خلال حواره مع برنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء أمس الثلاثاء، أن نقابة المهن التمثيلية هي الأقوى فى البرامج العلاجية بمصر، رغم اعتمادها على الجهود الذاتية.

وأكد أن النشاط الفني والرياضي في المدارس هو البداية الحقيقية لخلق جيل ينبذ التعصب، ويقدر احترام الآخر، مضيفًا أنه كان يحلم بالتمثيل منذ التحاقه بالمدرسة، وأن معلمته كانت تشجعه على دخول مجال التمثيل، وكانت مهتمة بالنشاط الفني.