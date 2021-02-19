الكشف على 1185 حالة خلال قافلة طبية بقرية نجع عزوز بقنا

قال أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الجمعة، إن مديرية الصحة نظمت قافلة طبية بقرية نجع عزوز بمركز دشنا يومىّ الأربعاء والخميس الماضيين، وذلك في إطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية لاسيما الأكثر احتياجا منها.‬

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وأشار الداودى إلى أن القافلة ضمت عيادات متنقلة متنوعة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ١١٨٥ حالة بواقع (٣٢٨ باطنة - ٢٩٣ رمد - ٢٦٤ أطفال - ١٦٤ جلدية - ٧٨ أطفال - ٥٨ جراحة)، بالإضافة إلى إجراء فحوصات معملية لعدد ١١٥ حالة.‬

وقال راجى تاوضروس مدير مديرية الصحة، إن المديرية تسعى إلى التوسع فى تنظم القوافل الطبية فى قرى المحافظة لاسيما الأكثر احتياجا منها، لافتا إلى أن هذا الأسبوع تم تنظيم ٣ قوافل طبية بقرى ( بئر عنبر - الرماش - نجع عزوز )، تم خلالها الكشف على ٥١٣٠ حالة فى العديد من التخصصات الطبية.