مستشار الرئيس الأوكراني: التكهن بما يدور فى ذهن بوتين أمر مستحيل

قال مستشار الرئيس الأوكرانى ميخايلو بودولاك، اليوم السبت، إنه من المستحيل القول على وجه اليقين ما يدور بالضبط في ذهن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

جاء ذلك في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، تعليقًا على ما أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه مقتنع بأن بوتين قد اتخذ قرار غزو أوكرانيا.

وأضاف المستشار الأوكراني: "يستند موقف بايدن، بلا شك، إلى معلومات من الاستخبارات، والمسألة لا تتعلق بالموافقة أو عدم الموافقة على تلك التصريحات لكن يجب الانتباه إلى المعنى الأكثر أهمية في كلمات بايدن بأن هناك فرصة للدبلوماسية.. سنستغل هذه الفرصة".

وأوضح مسؤول أوكراني آخر لـ"سي إن إن"، أنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لا يزال يخطط للسفر إلى ميونيخ لحضور المؤتمر الأمني في ألمانيا والعودة في نفس اليوم، لكنه أضاف أن "الوضع الأمني سيعاد تقييمه".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال إنّ الأمر متروك للرئيس الأوكراني ليقرر ما إذا كان سيحضر المؤتمر الأمني.

ومن المتوقع أن تلتقي نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس مع زيلينسكي خلال المؤتمر اليوم السبت.

يذكر أن البيت الأبيض ألقى، في وقت سابق أمس الجمعة، باللوم على روسيا في هجوم إلكتروني ضخم على أوكرانيا في وقت سابق من الأسبوع، وهو ما نفته روسيا.

كما حذر مسؤولو البيت الأبيض من أن روسيا قد تواجه عقوبات واسعة النطاق إذا قامت بغزو أوكرانيا، واصفين إياها بأنها "أشد الإجراءات التي فكرنا فيها على الإطلاق ضد روسيا".



