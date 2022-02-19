مدارس الغربية تستقبل الطلاب في أول أيام الفصل الدراسي الثاني

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن جميع مدارس المحافظة انتظمت بها الدراسة في اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022، وشهدت جميع المدارس إقبالا من الطلاب، وسط الإجراءات الاحترازية التي تتخذها جميع المدارس للحماية من فيروس كورونا.

وقام وكيل الوزارة بجولة متابعة بإدارة شرق طنطا التعليمية، شملت الجولة مجمع الشهيدين بخرسيت، ومدرسة طنطا الفنية الثانوية النسيجية العسكرية، حيث حضر طابور الصباح بكلتا المدرستين، واطمأن على انتظام الطلاب داخل المدارس، والتزام جميع العاملين والطلاب بالإجراءات الاحترازية.

وخلال كلمته بطابور الصباح، هنأ جميع الطلاب بالفصل الدراسي الثاني والنجاح في الفصل الدراسي الأول، متمنياً لهم النجاح والتوفيق في نهاية العام، مبلغاً تحيات كل من الدكتور طارق شوقي، و الدكتور طارق رحمي، والدكتور رضا حجازي، وقدم التهنئة لجميع المعلمين على الجهد المبذول داخل المدارس، ولأولياء الأمور بنجاح أبنائهم.