مسئولة المراسم والبروتوكول بالكاف تزور استاد الإسكندرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تفقدت مسؤولة المراسم والبروتوكول عن مجموعة الإسكندرية بالكاف، كايشاكير هاديدجا، اليوم السبت، استاد الإسكندرية، لمُتابعة إجراءات الاستقبال والمراسم والبروتوكول، مع فريق التنظيم بمجموعة الإسكندرية.

ويأتي ذلك استعدادًا لبطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

ووجهت «هاديدجا» مجموعة من النصائح والإرشادات التنظيمية، لفريق المتطوعين، مُشيرة إلى أهمية مُراجعة كل النواحي التنظيمية لتخرج البطولة بأفضل شكل مُمكن.

ويشار إلى أن مُباراة جامبيا وتونس، هي أولى مُباريات المجموعة، يوم 21 الجاري، علي ملعب استاد الإسكندرية.