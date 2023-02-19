أعلنت هيئة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد»، عن تضرر سد واحد بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، فجر الاثنين 6 فبراير، مؤكدة أن السلطات نفذت الصيانة المطلوبة له.

وقالت الهيئة إن «منطقة الزلزال سجلت 6 آلاف و40 هزة ارتدادية، منها: 436 هزة تراوحت قوتها بين 4 و5 درجات، وواحدة كبيرة بقوة 6.6 درجات»، وذلك بحسب ما تصريحات نشرته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، صباح الأحد.

والأسبوع الماضي، أكد وزير الزراعة والغابات التركي، وحيد كريتشجي، مرة أخرى، عدم تعرض السدود في مناطق الزلزال جنوب البلاد لأي أضرار.

وقال في مؤتمر صحفي بولاية أضنة (جنوب تركيا) بعد تفقده منشآت مائية بالولاية، للاطلاع على سلامة البنى التحتية للسدود بالمنطقة، إن المناطق المتأثرة بالزلزال تتضمن 110 سدود و30 بحيرة، نافيًا وجود ما يهدد سلامة السدود في المنشآت.

وأكد أن المختصين في إدارة شؤون المياه الحكومية يتفقدون يومياً سلامة السدود.

وكان خبراء استبعدوا تأثر السدود التركية على نهر الفرات؛ وأهمها سدا «أتاتورك» و«كيبان»، بالهزات الارتدادية لزلالي كهرمان ماراش، اللذين ضربا 10 ولايات في جنوب وشرق وجنوب شرقي تركيا، فجر الاثنين.

وسبق أن أكد خبير الزلازل عضو جمعية المهندسين الجيولوجيين، الدكتور بولنت أوزمان، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «ليس من المتصور أن السدود التي يمكن أن تنجو من الزلزالين الكبيرين اللذين ضربا البلاد، ستتأثر بالهزات الارتدادية».