الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر يتلقى رعاية المسنين في منزله

يتلقى الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر (98 عاما) رعاية المسنين في منزله بولاية جورجيا الأمريكية، وذلك بعد تدهور حالته الصحية.

وقالت مؤسسة كارتر - في بيان ونقلته قناة "الحرة" الأمريكية - إنه "بعد سلسلة من الإقامات القصيرة في المستشفى، قرر الرئيس الأمريكي الأسبق قضاء وقته المتبقي في بيته مع عائلته وتلقي رعاية "تلطيفية" بدلاً من تدخل طبي إضافي"، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن على اتصال بكارتر للاطمئنان على حالته باستمرار.

يشار إلى أن "رعاية المسنين" هي رعاية تلطيفية في أمريكا يخضع لها من يطلبها بعد تفاقم أوضاعه الصحية، على أن تكون في مكان يختار بنفسه.