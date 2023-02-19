القوى العاملة: ختام دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بالغربية

تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية بشأن ختام البرنامج التدريبي على مهنة التفصيل والحياكة لـ14 متدربة بمركز التدريب المهني الثابت في محلة مرحوم، وعقد الاختبار النهائي النظري والعملي للخريجات، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، بالاهتمام بالشباب وتوفير فرص تدريب مهني وفرص عمل لائقة لهم وفقا لمتطلبات سوق العمل بالمحافظات.

وأوضح أحمد القللي، مدير مديرية القوى العاملة بالغربية في تقريره، ختام دورة التفصيل والخياطة، وذلك لـ14 متدربة بمركز التدريب في محلة مرحوم، ضمن مبادرة حياة كريمة بالقرى الأكثر احتياجا، وشمل الاختبار جزء نظري وأخر عملي.

ونوه القللي، بأن المديرية ستقوم بتوفير فرص عمل مناسبة للسيدات بالمحافظة، وذلك انطلاقا من دور الوزارة وحرصها على تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم ومتابعتهم بعد انتهاء فترة التدريب في إيجاد فرص عمل مناسبة تساعدهم في توفير حياة كريمة لهم.