كوريا الشمالية تحذر من رد فعل قوي وساحق ضد أية أعمال عدائية ضدها

حذرت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج-أون، التي تحظى بالنفوذ، من أن بلاها ستتخذ رد فعل قويا وساحقا، ضد أي أعمال عدائية تجاه بيونج يانج.

وأصدرت كيم يو جونج، نائبة مدير إدارة "الدعاية والإعلام"، في حزب "العمال" التحذير في بيان، اليوم الأحد، قائلة إن كوريا الشمالية ليست لديها أية نية للتواصل مع كوريا الجنوبية، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، ذكرت كيم أن بلادها ستراقب أي حركة للعدو وستتخذ رد فعل موازيا وقويا للغاية وكاسحا ضد كل خطوة معادية لبيونج يانج.

وحذرت أيضا كوريا الجنوبية بإعادة النظر في تبعات أفعالها المتهورة، مضيفة أن الصواريخ الباليستية عابرة للقارات الكورية الشمالية، لا تستهدف سول.

كما انتقدت كيم الولايات المتحدة بسبب استغلال مجلس الأمن الدولي في فرض سياستها العدائية ضد الشمال، داعية واشنطن إلى الكف عن تهديد أمن بيونجيانج.

يأتي هذا التحذير بعد أن أطلقت كوريا الشمالية ما تقول إنه صاروخ باليستي عابر للقارات طراز "هواسونج-15" .