فريق عمل كنز خوفو يزور مدينة الإنتاج الإعلامي استعدادا لتصوير الفيلم

في إطار التحضير لتصوير الفيلم الفرنسي "كنز خوفو" في مصر خلال العام الجاري، والذي تنفذه شركة أفلام مصر العالمية، زار وفد من شركة الانتاج الفرنسية Bonne Pioche Cinema Yves Darondeau مدينة الإنتاج الإعلامي.

ضم الوفد كلا من المخرج باربرا ستيفاني، والمنتج فرانسيس جان بيري، ومدير التصوير جيوم سشيفمان، ومساعد المخرج جوزيف باول هنري.

تعرف فريق العمل خلال زيارته للمدينة عن قرب علي إمكانياتها العلمية والفنية، وما تملكه من ستديوهات ومناطق التصوير مفتوحة من مساحات وإمكانيات متنوعة في طرزها المعمارية، التي تناسب أنواع التصوير المختلفة، خاصة بعد التطوير الكبير التي شهدته في الأونة الأخيرة.

رافق الوفد خلال الزيارة فريق عمل لجنة مصر للافلام بالمدينة برئاسة أحمد سامي مدير عام اللجنة.

وشملت الزيارة جولة في عدد من الاستديوهات، ومركز إحياء التراث السمعي والبصري، كما زاروا مركز الدولبي أتموس والذي يعد الأحدث في العالم، في مجالات تطبيقات تسجيل الصوت والمكساج والمعتمد من شركة دولبي العالمية.

بعد ذلك توجه الوفد إلى مناطق التصوير المفتوحة، حيث شاهدوا تجهيز الديكورات الجارية حالياً، إستعدادًا لتصوير الأعمال الدرامية من الأفلام والمسلسلات.

جدير بالذكر أن لجنة مصر للأفلام بالمدينة، تعد الجهة الرسمية الوحيدة المسئولة عن إصدار تصاريح تصوير الأفلام السينمائية الأجنبية داخل مصر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقاً لنظام الشباك الواحد الذي يتيح لشركات الإنتاج العالمية تنفيذ أعمالها السينمائية في مصر من مكان واحد، دون أي معوقات أو صعوبات إدارية.

كما تقدم اللجنة أيضاً كافة التسهيلات اللوجستية والخدمات الإنتاجية اللازمة لأطقم شركات الإنتاج العالمية التي تقوم بتصوير أعمالها في مصر من إنهاء الإجراءات الجمركية، واستخراج تأشيرات السفر، وكذلك تصاريح التصوير الجوي، وتوفير المركبات وطائرات الدرون، بناءً علي طلب الشركات المنفذة، إضافة إلي توفير المرافقة الأمنية لفريق العمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وأشرفت اللجنة خلال العامين الماضيين علي تصوير أكثر من 35 فيلم أجنبي روائي ووثائقي، من مختلف الجنسيات ما بين أمريكي ونرويجي وبريطاني وهندي وألماني واسترالي، في العديد من المواقع الأثرية والمعالم السياحية بمصر.