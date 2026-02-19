الشرقية للدخان تقبل استقالة عمرو الجنايني من مجلس إدارتها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت شركة الشرقية للدخان اليوم قبول استقالة المصرفي عمرو الجنايني من عضوية مجلس إدارة الشركة.

انضم عمرو الجنايني كعضو مجلس إدارة مستقل لشركة الشرقية للدخان في ديسمبر 2023.

وقالت الشرقية للدخان في بيان منشور على الموقع الإلكتروني للبورصة، إن مجلس الإدارة يعرب عن تقديره لما قدمه من جهود مخلصة وإسهامات فعالة خلال عضويته بالمجلس.

ولم تحدد الشركة أسباب استقالة الجنايني من مجلس الإدارة أو من سيتولى المنصب بدلاً منه.

قفزت أرباح شركة الشرقية للدخان بنسبة 18% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري لتسجل 2.15 مليار جنيه مقارنة بـ1.82 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي.