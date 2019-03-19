رئيس وزراء باكستان يبحث مع رئيس الحرس الوطني البحريني العلاقات الثنائية

بحث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم /الثلاثاء/، مع رئيس الحرس الوطني لمملكة البحرين الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، في إسلام أباد، العلاقات الثنائية بين البلدين والأمور ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب الوضع الإقليمي.

وقال عمران خان - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - إن توطيد المزيد من هذه الروابط في كافة المجالات سيعود بالمنفعة الثنائية على كلا البلدين، معربا عن ارتياحه على مستوى التعاون الثنائي بين باكستان والبحرين خاصة في مجال الدفاع.

من جانبه، وجه الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الدعوة نيابة عن رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة إلى رئيس الوزراء الباكستاني لزيارة البحرين، وقبل عمران خان الدعوة.

وفي سياق متصل، استعرض رئيس الحرس الوطني البحريني، مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، في مكتبه بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الباكستانية، الموضوعات المتعلقة بتطوير التعاون العسكري القائم بين البحرين وباكستان في كافة المجالات.

ورحب قائد الجيش الباكستاني - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - بزيارة رئيس الحرس الوطني البحريني إلى باكستان ،مشيداً بعمق علاقات الصداقة القائمة بين البحرين وباكستان وما وصلت إليه هذه العلاقات الوثيقة من نماء وتطور في مختلف المجالات، مؤكداً حرص باكستان على دعم وتعزيز هذه العلاقات لما فيه خير ومصلحة البلدين.

من جانبه، أعرب رئيس الحرس الوطني البحريني عن شكره وتقديره لقائد الجيش الباكستاني على ما يبديه من حرص واهتمام لترسيخ آفاق التعاون المشترك بين البلدين، مؤكداً تطلع البحرين إلى دعم هذا التعاون تحقيقاً للمصالح المشتركة.

وأشاد بما حققته القوات المسلحة الباكستانية من تقدم وتطور عسكري في مختلف المجالات، متمنياً لجمهورية باكستان الإسلامية دوام التقدم والازدهار.