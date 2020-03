أعلن مهرجان «كان» السينمائي الدولي عن إلغاء موعد إقامته شهر مايو المقبل؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19».

وأوضح المهرجان في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء اليوم الخميس، «نظرًا للأزمة الصحية وتطور الوضع الفرنسي والدولي، فإن مهرجان (كان) لا يمكن تنظيمه في المواعيد المقررة من 12 إلى 23 مايو».

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 9 آلاف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 228 ألف إصابة.

