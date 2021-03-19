 الجيش اللبناني:مقتل مطلوبين اثنين وجرح آخر في مداهمة شرق البلاد - بوابة الشروق
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الجيش اللبناني:مقتل مطلوبين اثنين وجرح آخر في مداهمة شرق البلاد

الجيش اللبناني - ارشيفية
الجيش اللبناني - ارشيفية
( د ب أ )
نشر في: الجمعة 19 مارس 2021 - 8:45 م | آخر تحديث: الجمعة 19 مارس 2021 - 8:45 م
قُتل مطلوبان اليوم الجمعة وجرح آخر خلال عملية دهم قام بها الجيش اللبناني في منطقة بريتال في وادي البقاع شرق لبنان.

وقام الجيش اللبناني بالعملية في منطقة بريتال بحثاً عن مطلوبين، وجرى خلالها "تبادل لإطلاق نار مع عدد منهم"، بحسب ما أعلنه الجيش على حسابه على "تويتر".

وأضاف الجيش أنه تم تنفيذ " عمليات دهم منازل مطلوبين في بريتال بجرائم تأليف عصابة مسلحة وعمليات سرقة سيارات وسلب بقوة السلاح وتزوير عملات واتجار بالمخدرات، ما اسفر عن مقتل اثنين من المطلوبين وإصابة آخر".

وتابع الجيش أنه تم "توقيف أحد الفارين من سجن قصر العدل إضافة إلى ضبط أسلحة وذخائر ومخدرات".

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