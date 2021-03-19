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مرسى مطروح: إزالة دور كامل في أحد العقارات بدون ترخيص

مرسى مطروح: إزالة دور كامل في أحد العقارات بدون ترخيص
مرسى مطروح: إزالة دور كامل في أحد العقارات بدون ترخيص
أحمد سباق
نشر في: الجمعة 19 مارس 2021 - 8:51 م | آخر تحديث: الجمعة 19 مارس 2021 - 8:51 م
قال رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، إنه تم تنفيذ حملة مكبرة على المباني المخالفة بعلم الروم، بعد إزالة دور كامل من المباني قام أحد ملاك العقارات ببنائه بدون ترخيص.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه تم التحفظ على أدوات ومعدات البناء وإيقاف أعمال العقار المخالف الذي يعمل بدون ترخيص وبناء عليه تم تحرير مخالفة، بالإضافة إلى إزالة شرفات مخالفة في المهد بعمارات محدودي الدخل.

وأكد أنه تقرر الدفع بحملات مكبرة على فترتين صباحا ومساء؛ لضبط البناء العشوائي المخالف من خلال الأجهزة الرقابية بمجلس المدينة وشرطة المرافق لفرض الانضباط بالشارع.

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