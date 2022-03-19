 بايدن يتوجه إلى بروكسل الأربعاء لحضور قمم للناتو والمجلس الأوروبي ومجموعة السبع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بايدن يتوجه إلى بروكسل الأربعاء لحضور قمم للناتو والمجلس الأوروبي ومجموعة السبع

أ ش أ
نشر في: السبت 19 مارس 2022 - 11:34 ص | آخر تحديث: السبت 19 مارس 2022 - 11:34 ص

يتوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء المقبل، إلى بلجيكا لحضور قمة استثنائية لحلف شمال الأطلسي "ناتو" لمناقشة جهود الردع والدفاع المستمرة ردًا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، في إحاطة إعلامية نشرت على موقع البيت الأبيض الإلكتروني إن بايدن سيعيد التأكيد على التزام الولايات المتحدة الصارم تجاه حلفائنا في الناتو والدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو.

وأضافت بساكي أن بايدن سينضم بعد ذلك إلى قمة المجلس الأوروبي المقررة لمناقشة المخاوف المشتركة بشأن أوكرانيا، بما في ذلك الجهود عبر الأطلسي لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا وتقديم الدعم الإنساني للمتضررين من العنف ومعالجة التحديات الأخرى المتعلقة بالصراع.

وفي وقت لاحق من اليوم، سيحضر بايدن اجتماع مجموعة السبع الذي دعت إليه ألمانيا لإجراء مزيد من المناقشات مع الحلفاء والشركاء حول العواقب التي تٌفرض على روسيا بسبب عمليتها العسكرية.

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