 بوتين يعقد اجتماعا بمركز قيادة المنطقة العسكرية الشمالية في روستوف بجنوب روسيا - بوابة الشروق
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بوتين يعقد اجتماعا بمركز قيادة المنطقة العسكرية الشمالية في روستوف بجنوب روسيا

د ب أ
نشر في: الأحد 19 مارس 2023 - 10:06 ص | آخر تحديث: الأحد 19 مارس 2023 - 10:06 ص

 

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، اجتماعا في مركز قيادة العملية العسكرية الخاصة بمقاطعة "روستوف نا دونو" جنوبي روسيا، بحسب ما ذكرته الخدمة الصحفية للكرملين.

وأفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، بأن الكرملين أوضح أن "الرئيس بوتين استمع إلى تقارير من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري جيراسيموف، وعدد من القادة العسكريين".

وأعلن الكرملين، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي قام بزيارة عمل إلى مدينة ماريوبول في جمهورية دونيتسك.

ووفقا للكرملين، سافر بوتين إلى ماريوبول بطائرة هليكوبتر، ثم قاد سيارة تجول بها في العديد من مناطق المدينة، وتوقف للتحدث مع السكان المحليين، في حي "نيفسكي" مع سكان المدينة، وبدعوة من إحدى العائلات، زار بوتين منزلهم.

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