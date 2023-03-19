وفد أمريكي بقيادة مساعدة وزير الخارجية يزور ليبيا للقاء حفتر

وصلت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي بربرا ليف، مساء اليوم الأحد، إلى مدينة بنغازي؛ للقاء قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وذلك بحسب ما أفادته وسائل إعلام ليبية.

وبدأت باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدنى، جولة بالمنطقة تشمل الأردن ومصر ولبنان وتونس، تستمر حتى 25 مارس الجاري لتعزيز العلاقات.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، أن المحطة الأولى لمساعدة وزير الخارجية ستكون في الأردن، حيث ستلتقي كبار المسؤولين لتعزيز العلاقة بين الولايات المتحدة والأردن، والتأكيد على الالتزام المشترك بالاستقرار والأمن والازدهار الإقليمي.

ومن المقرر أن تجتمع ليف خلال زيارتها إلى مصر، مع كبار المسؤولين لمناقشة الأولويات الثنائية والتعاون في القضايا الإقليمية.

وستكون تونس المحطة الثالثة للمسؤولة الأمريكية، حيث ستعيد خلال زيارتها التأكيد على دعم الولايات المتحدة للشعب التونسي، وتطلعاته إلى حكم ديمقراطي، وخاضع للمساءلة والتشاور حول الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة.

وبحسب البيان، ستضغط مساعدة وزير الخارجية على المسؤولين اللبنانيين، بشأن الحاجة الملحة لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية حاسمة؛ لوضع لبنان على طريق الاستقرار والازدهار.