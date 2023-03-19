تعليم الوادي الجديد: تكريم الفائزين في مبادرة العباقرة الصغار

أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، أنه تم تكريم الفائزين في مبادرة العباقرة الصغار بإدارة بلاط التعليمية، والمنفذة مع توجيه عام رياض الأطفال بالمديرية، بالإضافة إلى تكريم مجموعة من مسئولى التخطيط الفائزين بمشروع التغيرات المناخية والمنفذة مع إدارة التخطيط والمشروعات بالمديرية.

وفى سياق متصل، أعلن عبدالعزيز، انطلاق تصفيات مسابقة تحدى القراءة العربية على مستوى قطاع تعليم المحافظة بالتنسيق مع توجيه عام المكتبات، مشيراً إلى أن المسابقة تهدف إلى تشجيع وغرس حب القراءة في نفوس الطلاب وإكتشاف مهاراتهم وإبداعاتهم والعمل على صقلها وتنميتها.

وأشار إلى إعلان الفائزين بالمراكز الأولى على مستوى المديرية فور الانتهاء من التصفيات بجميع الإدارات التعليمية وإختيار أفضل العناصر، مشددا بضرورة مراعاة الشفافية والدقة بأعمال التقييم وإعطاء كل طالب حقه.