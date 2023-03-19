بوتين يجري بزيارة غير معلنة إلى مدينة ماريوبول الأوكرانية

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أعلن الكرملين، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى زيارة غير معلنة إلى مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن بوتين قام "بزيارة عمل" إلى المدينة التي دمرت في قتال عنيف.

وقالت تاس، إن بوتين، لدى وصوله على متن مروحية، زار عدة مواقع في المدينة وتحدث مع السكان المحليين.

وخلال الزيارة، أطلع نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين، بوتين على أعمال إعادة الإعمار في المنطقة.

وتأتي زيارة ماريوبول بعد أن زار بوتين شبه جزيرة القرم للاحتفال بالذكرى التاسعة لضمها من أوكرانيا، وهي خطوة نددت بها معظم دول العالم ووصفتها بأنها غير قانونية.

وبث التلفزيون الرسمي الروسي لقطات للرئيس الروسي وهو يفتتح مدرسة فنية للأطفال في المدينة. كما زار بوتين معسكرا تعليميا للأطفال يقع في موقع للتنقيب عن الآثار في مدينة تشيرسونيسوس القديمة، داخل مدينة سيفاستوبول الحالية.

وبدأت الحرب الروسية الأوكرانية، في 24 فبراير من العام الماضي.

وبدأ القتال على ماريوبول، في منطقة دونيتسك، في فبراير واشتد القتال حتى أسرت روسيا آخر المدافعين عن المدينة في مايو.