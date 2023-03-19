أحلام: أنغام فنانة عظيمة نفتخر بها وغنائي معها يضيف لمسيرتي

أحلام تنهي خلافها مع عمرو أديب: والله بحبك وبتابعك.. وشرف لي أطلع معك بلقاء





أعربت الفنانة أحلام، عن سعادتها بالمشاركة بحفل الفنانة أنغام في موسم الرياض، معقبة: «بحبها كأخت قبل ما تكون فنانة عظيمة ونفتخر فيها».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت: «مصر أعطتنا الكثير، هي بنت مصر وكلنا ندعمها بهذا الحب، وشاركت بالحفل عشان أقول لها إني بحبها أوي».

وقالت: «إحنا في الفن كلنا نكمل بعضنا، حلو إننا نعمل تكاتف وملحمة فنية جميلة وإني أطلع مع أنغام ونوال الكويتية وأصالة، في فنان عنده ثقة في نفسه، وما عندي مشكلة أجي وأغني لأني أعرف أنا مين وأنغام مين».

وأشارت إلى أن «أنغام تعني لها الكثير فنيًا، كما أن علاقتهما على المستوى الشخصي والإنساني ممتدة منذ 20 عامًا»، قائلة إن غناءها مع أنغام بالحفل، يضيف إلى مسيرتها الفنية.

وذكرت أنها كانت تتمنى المشاركة بالليلة التي أقامتها هيئة الترفيه للموسيقار هاني شنودة، معقبة: «كنت أتمنى أشارك في ليلة هاني شنودة لأني أعشقه كموسيقي، ولو كانوا قالوا لي كنت لبست في لحظة وجيت على المسرح».

وأكدت أنها تحب الإعلامي عمرو أديب، مضيفة: «والله بحبك وبتابعك، إحنا الأخوات في البيت بنزعل من بعض لأننا بنحب بعض، الإنسان لما تحبه تزعل عليه، ولما قالوا لي إنك عاوز تاخد تصريحات، قلت لهم إنه شرف لي إني أطلع أعمل معك لقاء».