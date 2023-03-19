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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مساء اليوم الأحد، عن نتائج قرعة الدور النصف النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحسم فريق مانشستر سيتي تأهله إلى الدور النصف النهائي بعد الفوز على بيرنلي بنتيجة 6-0، فيما تأهل برايتون بعد تحقيق الفوز أمام جريمبسي بنتيجة 5-0.

وحسبما أشار الاتحاد الإنجليزي في بيانه مساء اليوم الأحد، فإن ملعب ويمبلي سيستضيف مباراتي الدور النصف النهائي يومي 22 و23 إبريل المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي فريق مانشستر سيتي مع شيفيلد يونايتد، فيما سينتظر برايتون الفائز من مباراة مانشستر يونايتد وفولهام لمواجهته في نصف النهائي.