 ديربي منتظر.. قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي - بوابة الشروق
الأحد 19 مارس 2023 7:04 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟
النتـائـج تصويت

ديربي منتظر.. قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

الشروق
نشر في: الأحد 19 مارس 2023 - 6:54 م | آخر تحديث: الأحد 19 مارس 2023 - 6:54 م

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مساء اليوم الأحد، عن نتائج قرعة الدور النصف النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحسم فريق مانشستر سيتي تأهله إلى الدور النصف النهائي بعد الفوز على بيرنلي بنتيجة 6-0، فيما تأهل برايتون بعد تحقيق الفوز أمام جريمبسي بنتيجة 5-0.

وحسبما أشار الاتحاد الإنجليزي في بيانه مساء اليوم الأحد، فإن ملعب ويمبلي سيستضيف مباراتي الدور النصف النهائي يومي 22 و23 إبريل المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي فريق مانشستر سيتي مع شيفيلد يونايتد، فيما سينتظر برايتون الفائز من مباراة مانشستر يونايتد وفولهام لمواجهته في نصف النهائي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك