حماة الوطن بمطروح توزيع 2000 كرتونة ضمن مبادرة كتف في كتف

أعلن النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب وأمين حزب حماة الوطن بمطروح، عن الانتهاء من تجهيز 2000 كرتونة مواد غذائية ضمن مبادرة «كتف في كتف»، تمهيداً لتوزيعها لدعم الفئات الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان تحت مظلة «التحالف الوطني للعمل الأهلي»، وذلك تحت إشراف المستشار محمد رحومة أمين التنظيم بالحزب.

وأكد أمين حزب حماة الوطن بمطروح، أن الهدف من مبادرة كتف في كتف هي مد قاعدة الحماية الاجتماعية والوصول لأكبر عدد ممكن من الأسر بالمناطق المحرومة والنائية بسواعد وكوادر المتطوعين المؤهلين لأداء الخدمات بسرعة وكفاءة عالية.

وأشار إلى أن مبادرة «كتف في كتف»، أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفئات الأوْلى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك بتقديم 4 ملايين كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن البداية جاءت من المحافظات الحدودية، لتخفيف العبء عن المواطنين، وكذا حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بجميع المجالات.