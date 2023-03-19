استطلاع: ارتفاع معدل تأييد ترشح ابنة شيناواترا لمنصب رئيس وزراء تايلاند

أظهر أحدث استطلاع للرأي، أن بايتونج تارن شيناواترا ابنة رئيس الوزراء التايلاندي السابق تاكسين شيناواترا، وحزب "بويا تاي" الذي تنتمي إليه، عززا من تقدمهما كأفضل اختيار للناخبين لقيادة الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا قبل الانتخابات العامة المقرر مبدئيا إجراؤها في مايو المقبل.

ونالت بايتونج تارن، التي تمثل حزب "بويا تاي"، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، دعم 38.2 % من 2000 مشارك ممن شملهم الاستطلاع الربع سنوي الذي أجراه المعهد الوطني لإدارة التنمية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهر الاستطلاع ارتفاع معدل التأييد الحالي لشيناواترا، مقارنة بـ34٪ في الاستطلاع الفصلي السابق الذي أجري في ديسمبر الماضي.

وأظهر الاستطلاع، ارتفاع معدل التأييد الحالي لحزب بويا تاي، الذي يسعى إلى إنهاء ما يقرب من عقد من الحكم المدعوم من الجيش ، إلى 49.75٪، مقارنة بـ42.95٪ في الاستطلاع الذي أجري في ديسمبر الماضي.

ويتعهد حزب "بويا تاي" برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 70٪، وتعزيز النمو الاقتصادي إلى متوسط 5٪ سنويا في حال فوزه بالانتخابات وتوليه مقاليد السلطة في البلاد.