قال الدكتور أنور قرقاش، المستشار الرئاسي لرئيس الإمارات، إن «موقف الإمارات واضح بشأن ضرورة عودة سوريا إلى محيطها عبر تفعيل الدور العربي».

وكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، أن الموقف أكده الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، خلال استقباله اليوم نظيره السوري بشار الأسد.

وأضاف: «يكفي عقد ونيف من الحرب والعنف والدمار، وحان الوقت لتعزيز تعاون وتعاضد دولنا العربية لضمان استقرار وازدهار المنطقة».

موقف الإمارات واضح بشأن ضرورة عودة سوريا إلى محيطها عبر تفعيل الدور العربي، وهذا ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد خلال استقباله اليوم الرئيس بشار الأسد. يكفي عقد ونيف من الحرب والعنف والدمار وحان الوقت لتعزيز تعاون وتعاضد دولنا العربية لضمان استقرار وازدهار المنطقة. ١/٢ — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 19, 2023

وذكر أن «نهج الإمارات وجهودها نحو سوريا الشقيقة، جزء من رؤية أعمق ومقاربة أوسع؛ هدفها تعزيز الاستقرار العربي والإقليمي، وتجاوز سنوات صعبة من المواجهة».

ولفت إلى أن «الأحداث المرتبطة بعقد الفوضى وتداعياتها، أثبتت أن عالمنا العربي أولى بالتصدي لقضاياه وأزماته بعيداً عن التدخلات الإقليمية والدولية».

نهج الإمارات وجهودها نحو سوريا الشقيقة جزء من رؤية أعمق ومقاربة أوسع هدفها تعزيز الاستقرار العربي والاقليمي و تجاوز سنوات صعبة من المواجهة، فقد اثبتت الأحداث المرتبطة بعقد الفوضى وتداعياتها أن عالمنا العربي أولى بالتصدي لقضاياه وأزماته بعيداً عن التدخلات الإقليمية والدولية. ٢/٢ — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 19, 2023

وعقد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونظيره السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، جلسة مباحثات رسمية في قصر الوطن، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بحضور الوفدين الرسميين.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية السورية، مساء الأحد، تناولت المحادثات العلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية تعزيزها، بما يعكس عمق الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين السوري والإماراتي.

وتناولت المباحثات التطورات الإيجابية الحاصلة في المنطقة، وأهمية البناء على تلك التطورات لتحقيق الاستقرار لدولها وشعوبها التي تتطلع الى المزيد من الأمان والازدهار، كما تطرقت المحادثات للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

واعتبر «الأسد» أن مواقف الإمارات دائماً كانت عقلانية وأخلاقية، وأن دورها في الشرق الأوسط هو دور إيجابي وفعال لضمان علاقات قوية بين الدول العربية، مشدداً على أن هذا الدور يتقاطع مع رؤية سورية في ضرورة تمتين العلاقات الثنائية بين الدول العربية، وصولاً الى العمل العربي المشترك والذي يشكل الانعكاس المنطقي لما يجمع بين هذه الدول وشعوبها ويحقق مصالحها.

وشدد على أن «التنافر وقطع العلاقات هو مبدأ غير صحيح في السياسة، وأن الطبيعي أن تكون العلاقات بين الدول العربية سليمة وأخوية».

من جهته، شدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على أهمية عودة سوريا لمحيطها العربي، وبناء الجسور وتمتين العلاقات بين كل الدول العربية لفائدة وصالح شعوبها.